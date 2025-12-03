La Roma aspetta il mercato, Il Messaggero titola: "Un attacco da rifare per restare in cima"

Gennaio si avvicina e con lui il mercato di riparazione, un appuntamento che tante squadre attendono con ansia per puntellare la rosa. Una di queste è la Roma che, stando a quanto riporta oggi Il Messaggero in prima pagina, avrebbe intenzione di ridisegnare l'attacco, in questa prima parte di stagione spesso e volentieri orfano di una prima punta nonostante Artem Dovbyk (ora ai box per infortunio) e Evan Ferguson: "Verso il mercato. Le mosse della Roma. Un attacco da rifare per restare in cima", si legge nel taglio alto del quotidiano romano.

Il reparto offensivo non ingrana e in estate è in programma una rivoluzione del reparto che potrebbe vedere l'addio di cinque giocatori tra contratti in scadenza e presiti elevati: El Shaarawy, Dybala e Pellegrini sono a fine contratto, mentre per avere il pieno controllo di Bailey e Ferguson servirà sborsare un'importante somma di denaro. Gasperini vorrebbe comunque un nuovo innesto a inizio 2026: i nomi avanzati da Il Messaggero per l'immediato sono quelli di Zirkzee, Tel e Yuri Alberto.