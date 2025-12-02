TMW Roma, per Dybala attacco influenzale: oggi a riposo, mentre Dovbyk riprende a correre

La Roma ha ripreso gli allenamento dopo lo scontro diretto perso contro il Napoli, che è costato ai giallorossi il primato della classifica: Paulo Dybala è stato tenuto a riposo quest'oggi, a causa di un attacco febbrile.

A proposito di attaccanti, dopo il rientro di Ferguson e Bailey, il prossimo sarà Artem Dovbyk: l'ucraiano continua il lavoro personalizzato e ha iniziato a correre in campo.