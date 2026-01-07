Inter, Frattesi salta il Parma e intanto apre al Galatasaray: sul piatto quasi 5 milioni all'anno

Niente Parma per Davide Frattesi. Un affaticamento all’adduttore ha consigliato prudenza e lo ha escluso dalla trasferta in Emilia: è stato lo stesso centrocampista a segnalare di non sentirsi al meglio, optando per una gestione conservativa. Lo staff ha scelto una linea già seguita in casi recenti, adottando lo stesso protocollo riservato a Diouf, rimasto a Milano dopo l’assenza col Bologna per rientrare pienamente con il Napoli. Nessun allarme particolare, dunque, ma una cautela mirata a evitare ricadute e a preservare il giocatore nel breve periodo.

La situazione fisica, però, si intreccia inevitabilmente con le dinamiche di mercato. L’interesse del Galatasaray - scrive oggi il Corriere dello Sport - è reale, ma al momento non si è tradotto in un’offerta ufficiale. Sul tavolo restano soltanto ipotesi: un prestito oneroso da 5 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 30. Una formula che l’Inter valuterebbe solo a precise condizioni, ovvero con la trasformazione del diritto di riscatto in obbligo automatica o quasi, per garantire certezze economiche e tecniche.

L’altro nodo riguarda le intenzioni del giocatore. Negli ultimi giorni Frattesi ha aperto alla possibilità di valutare la proposta del club turco, anche alla luce di un ingaggio vicino ai 5 milioni annui. Una cifra importante, che pesa nelle riflessioni personali. Nulla è ancora deciso, però: la scelta finale dipenderà dall’equilibrio tra ambizioni sportive, spazio in campo e prospettive future.