Milan, Allegri su Pulisic: "Difficilmente ci sarà con la Lazio". Poi il punto su Saelemaekers e Gimenez

Nella sua conferenza stampa di oggi, a due giorni dalla sfida contro la Lazio, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sugli infortunati, con la cattiva notizia che arriva sul fronte Cristian Pulisic, decisivo nel derby di domenica scorsa contro l'Inter ma alle prese con un leggero affaticamento muscolare: "Pulisic difficilmente sarà della partita. Oggi però mancano due giorni alla gara e potrebbe succedere ancora di tutto. In linea di massima però è complicato recuperarlo per sabato".

L'allenatore del Milan ha poi fatto il punto anche su Alexis Saelemaekers, che nella giornata di ieri ha accusato un fastidio alla schiena, e su Santiago Gimenez, ai box da alcune settimane: "Saelemaekers è a posto, con la Lazio ci sarà. Gimenez dovrebbe iniziare la settimana prossima a rientrare con la squadra e successivamente tornerà tra i convocati".