Lecce, prima gioia casalinga. Baroni non riesce a liberare il Torino dalle sue fragilità

Il lunch match della 13^ giornata di Serie A va al Lecce che, con un 2-1 ai danni del Torino, conquista la prima vittoria casalinga del suo campionato. I giallorossi vedono premiate le qualità messe in campo, ovvero un'ottima solidità difensiva accompagnata però anche dalla giusta dose di coraggio. Sul successo, oltre a tali doti, sono impressi guantoni di Falcone che nel finale ha neutralizzato il rigore del possibile 2-2 di Asllani. Granata invece al secondo passo falso consecutivo, figlio dei soliti problemi di tenuta psicologica (palesati soprattutto con un avvio di partita troppo timido).

Di Francesco, la risposta che voleva

"Bella giornata per tutti, per i ragazzi e per il pubblico. Peccato per il gol preso in ripartenza, Banda aveva fatto un'ottima gara e si è allungato questo pallone. Peccato solo per questo gol, ma la partita era in controllo. Purtroppo è arrivato il calcio di rigore, bravo Falcone a neutralizzarlo". Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa post partita, si gode i 3 punti. Un successo figlio di una prestazione più intraprendente rispetto alle ultime: "Ai calciatori martedì ho parlato di coraggio. Con la paura non si può fare questo lavoro. I miei ragazzi devono sapere che i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più e noi dobbiamo essere bravi a darlo, senza intimorirci, avendo coraggio".

Baroni inquadra il limite cronico del suo Toro

"Commettiamo degli errori e li paghiamo. La squadra non è partita come volevamo, con un po' di timore. Il primo gol era evitabile, poi crei una situazione che diventa difficile. La squadra ha reagito, ha creato i presupposti per un pareggio che avrebbe meritato. Dobbiamo porre rimedio alla fragilità, è il problema primario della squadra". Baroni non una giri di parole dopo il ko e prosegue così: "Pensavamo di aver risolto alcune fragilità che sono riaffiorate. Il problema è di mentalità, ci sta subire gol ma bisogna rimanere in partita. Coi cambi la squadra doveva ritrovare atteggiamento e solidità. Falcone fa una parata sul colpo di testa di Zapata che vale un gol, abbiamo creato tanto. Ci manca attenzione negli ultimi metri, difensivi e offensivi".