Crisi senza fine per il Liverpool a 4 ko di fila. Slot: "La peggior gara da quando sono qui"

Crisi nera per il Liverpool, reduce da ben quattro sconfitte di fila in Premier League questa volta ai danni del Brentford, che in casa si è imposto per 3-2 sui campioni d'Inghilterra. Al termine del match ha parlato il tecnico dei Reds Arne Slot, non nascondendo la propria delusione: "Speravo in una vittoria nonostante i soli due giorni di riposo. Mi aspettavo una prestazione migliore, perché questa è ben lontana da ciò a cui siamo abituati. Anche nelle sconfitte abbiamo giocato meglio di quanto fatto stasera (ieri, ndr)".

Sugli aggiustamenti tattici: "Wirtz ha giocato molto all'interno nel primo tempo, ma anche Salah ha giocato un po' più centralmente, come abbiamo fatto questa settimana contro l'Eintracht Francoforte. Se sei sotto di 2-1, mi aspettavo che nel secondo tempo forse a momenti sarebbero stati un po' più bassi. Ma il secondo tempo non è mai stato completamente in mano nostra, loro sono stati molto in partita. Anche se abbiamo segnato il 3-2 e abbiamo avuto qualche momento per pareggiare, loro hanno sicuramente avuto occasioni per segnare anche il 4-1".

Se è la prestazione che lo ha deluso di più: "Sì, penso che sia tra le mie sconfitte peggiori da quando sono qui, perché di solito quando siamo sotto 2-1, 3-1 o 1-0 reagiamo. A proposito, dopo essere andati sotto 1-0, quelli sono stati gli unici 20 o 25 minuti che mi sono piaciuti davvero della nostra partita oggi. Purtroppo, abbiamo avuto un grande momento con Florian che non ha portato al gol, perché poi serve un po' di fortuna e quei momenti possono riportarti in partita e darci l'energia. Ma, dopo 30 minuti, il Brentford ha ripreso il controllo della partita con rimesse laterali lunghe, calci piazzati e altri momenti in cui sono stati davvero bravi".