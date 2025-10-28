Liverpool, vigilia di Carabao Cup. Slot: "I giocatori dovranno essere pronti per il Palace"

Nel giorno di vigilia della sfida di Carabao Cup tra il Liverpool e Crystal Palace, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto il tecnico dei Reds Arne Slot. Queste le sue parole: "Certo, abbiamo già affrontato il Palace in Premier League in questa stagione e il risultato in quell'occasione non è stato quello che avremmo sperato. Complimenti al Palace per questo. Il loro gol della vittoria è arrivato molto tardi in quell'occasione, dopo che avevamo pareggiato dopo un primo tempo difficile per noi, quindi dobbiamo essere consapevoli non solo dei problemi che possono causare, ma anche della loro capacità di andare avanti fino al fischio finale".

Sulle scelte di formazione di domani: "Al momento in cui scrivo queste note non ho ancora preso una decisione definitiva sulla squadra che utilizzeremo per questa partita: c'è bisogno di allenarci e di verificare la disponibilità, ma i giocatori che utilizzeremo dovranno essere pronti ad affrontare una squadra come il Palace".

Questo il programma di Carabao Cup

Martedì 28 ottobre

Grimsby - Brentford ore 20:45

Wycombe - Fulham ore 20:45

Wrexham - Cardiff ore 21:00

Mercoledì 29 ottobre

Arsenal - Brighton ore 20:45

Liverpool - Crystal Palace ore 20:45

Swansea - Manchester City ore 20:45

Wolverhampton - Chelsea ore 20:45

Newcastle - Tottenham ore 21:00