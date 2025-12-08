Il Liverpool avrebbe deciso di escludere Salah dalla rosa per la sfida con l'Inter

Colpo di scena a Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, Mohamed Salah non sarà convocato per la trasferta di Milano: una decisione forte, maturata poche ore dopo le sue dichiarazioni incendiarie successive al 3-3 contro il Leeds. L’egiziano, pur essendo regolarmente presente all’allenamento, è stato messo fuori dal gruppo come forma di sanzione disciplinare.

Il malumore di Salah non è nuovo: il fuoriclasse, reduce dal rinnovo firmato in estate dopo una lunga trattativa, vive con crescente irritazione il suo improvviso declassamento. Per tre gare consecutive, infatti, Slot lo ha relegato in panchina, e in un caso il tecnico non lo ha nemmeno fatto entrare in campo. Un trattamento che l’ex Roma considera ingiustificato. "Mi sembra che qualcuno voglia farmi portare la colpa di tutto", ha denunciato, accusando il club di non aver mantenuto alcune promesse fatte nei mesi scorsi.

Salah ha spiegato di non sentirsi affatto il problema del momento complicato dei Reds, sottolineando il brusco raffreddamento del rapporto con l’allenatore: "All’improvviso non c’è più alcuna relazione. Non capisco cosa stia succedendo". Il rendimento stagionale, finora modesto con cinque gol e tre assist in 19 presenze, non basta a giustificare, secondo lui, un simile ridimensionamento: "Ho dato tantissimo a questa squadra. Merito rispetto".

L’egiziano, che a breve partirà per la Coppa d’Africa, ha lasciato aperto più di un interrogativo sul suo futuro: "Non so cosa accadrà quando sarò via". La partita contro il Brighton potrebbe essere un momento di saluto; una frattura che, a questo punto, sembra difficile da ricomporre.