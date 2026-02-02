TMW Il Maiorca accelera con il Cagliari per Luvumbo. In Spagna c'è tempo fino a mezzanotte

Il Cagliari potrebbe salutare Zito Luvumbo in queste ultimissime ore del calciomercato di gennaio 2026, con il Maiorca che pare aver messo la freccia rispetto alla concorrenza per assicurarsi l'attaccante angolano della squadra sarda.

Come raccolto da TMW, infatti, proseguono senza sosta le trattative tra il Maiorca e il Cagliari, con la squadra delle isole Baleari che sta cercando di arrivare alla fumata bianca per avere Luvumbo. Da sottolineare come rispetto all'Italia, gli spagnoli avrebbero qualche ora in più per chiudere il trasferimento, considerando che il gong di fine calciomercato di gennaio per la Spagna suonerà a mezzanotte.

Intanto, come raccontato, il Cagliari sta comunque assicurandosi il sostituto di Luvumbo per il suo reparto d'attacco, quantomeno a livello numerico. Ai dettagli, infatti, l'acquisto di Kouame dalla Fiorentina con la formula del prestito secco.