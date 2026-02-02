TMW Cagliari, tante richieste per Luvumbo. Anche il Maiorca si unisce alla corsa per l'attaccante

Anche gli spagnoli del Maiorca si sono uniti alla corsa per Zito Luvumbo in queste ultime ore che ci separano alla fine del calciomercato. L'esterno angolano del Cagliari è tra i nomi più chiacchierati in questo rush finale, richiesto in Italia da Lecce, Pisa e Parma, in Turchia dal Besiktas e adesso, come raccolto dalla redazione di TMW, anche dal club balearico.

A frenare la trattativa, però, sono sempre i sardi, che per il calciatore classe 2002 vorrebbero o un titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi da qui alle ore 20:00.

In stagione Zito Luvumbo ha disputato 14 gare in stagione tra campionato e Coppa Italia, di cui soltanto quattro da titolare. Dopo la trafila con le giovanili dei rossoblù, ha debuttato in prima squadra nell'agosto del 2022.