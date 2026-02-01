Cagliari, Luvumbo verso l'Arabia Saudita: l'attaccante nel mirino del Damac

Zito Luvumbo ai saluti. L’attaccante del Cagliari si appresta ad approdare in Arabia Saudita. Il Damac infatti, riportano i colleghi di Sky Sport, avrebbe superato il Parma nella concorrenza del giocatore e potrebbe portarlo alle sue dipendenze nelle prossime ore. I ducali erano a lungo in trattativa con la punta degli isolani ma alla fine avrebbero optato per l’arrivo di Gabriel Strefezza.

Il calciatore angolano, arrivato a Cagliari nel 2020, saluta l’Isola dopo una stagione in Serie B e tre nel massimo campionato. Con la maglia dei rossoblù ha collezionato complessivamente 115 presenze segnando 11 reti. Quest’anno invece non è riuscito ad andare a segno nelle 14 occasioni in cui è sceso in campo fra campionato e Coppa Italia, quattro delle quali dal primo minuto.