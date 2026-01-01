Il Manchester United sonda Mateta per l'attacco: il suo arrivo potrebbe liberare Zirkzee
Il Manchester United guarda con sempre maggiore attenzione al mercato degli attaccanti. Secondo quanto riportato da Football Insider, il club inglese ha messo nel mirino Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, come possibile rinforzo per dare maggiore peso e continuità al reparto offensivo.
Il francese, 28 anni, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 e la situazione contrattuale ha acceso l’interesse di diversi club di Premier League. A Old Trafford cresce infatti la convinzione che, nonostante le opzioni già presenti in rosa, manchi ancora un riferimento offensivo realmente affidabile.
La deludente stagione di Benjamin Šeško, fermo a due gol in 20 presenze dopo l’importante investimento della scorsa estate, ha accentuato le riflessioni interne. Anche Joshua Zirkzee non è riuscito finora a trovare continuità, alternando presenze e panchine e senza riuscire a imporsi in maniera stabile nelle gerarchie di Rúben Amorim.
Mateta, diventato uno dei punti fermi dell’attacco del Crystal Palace, rappresenta dunque una pista concreta per rinforzare il reparto.
In questo scenario, un eventuale acquisto di Mateta da parte del Manchester United potrebbe liberare Joshua Zirkzee, centravanti corteggiatissimo in Italia e in particolare dalla Roma, pronta a monitorare con grande attenzione gli sviluppi della situazione.