Lazio, scelte di formazione a incastro: le idee di Sarri tra Torino e Coppa Italia

Il calendario mette la Lazio davanti a un bivio che condizionerà le prossime settimane. Due partite in quattro giorni, prima il campionato a Torino e poi l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, quella che può tenere viva la stagione sul piano europeo. È su questo doppio binario che Maurizio Sarri sta costruendo le sue valutazioni, con un numero di dubbi di formazione mai così alto.

La gestione delle energie sarà centrale. Qualcuno tirerà inevitabilmente la carretta, altri potrebbero essere preservati domenica per poi tornare protagonisti mercoledì all’Olimpico. A complicare i piani c’è l’infermeria. In regia l’assenza di Nicolò Rovella, operato alla clavicola destra dopo l’infortunio di Cagliari, riduce drasticamente le rotazioni: Danilo Cataldi è destinato agli straordinari, diventando ancora più centrale nello scacchiere. Gli stop di Mario Gila, Toma Bašić e del lungodegente Pedro restringono ulteriormente le opzioni.

In attacco, invece, il ventaglio è più ampio. Daniel Maldini, sempre titolare da falso nove, potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alle candidature di Ratkov, Dia, Matteo Cancellieri o Noslin, utilizzabile anche sull’esterno al posto di Mattia Zaccagni, da poco rientrato. A centrocampo ballottaggi aperti tra Fisayo Dele-Bashiru, Kenneth Taylor e Belahyane, con Przyborek in attesa di un possibile debutto.



Anche la difesa è un rebus: senza Gila, non è esclusa la coppia Patric-Provstgaard, con Alessio Romagnoli eventualmente risparmiato. Sugli esterni Tavares e Pellegrini si contendono la sinistra, mentre a destra Adam Marušić resta l’unica certezza. Le scelte di Torino diranno molto: capire se Sarri guarda già all’Atalanta o se deciderà strada facendo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.