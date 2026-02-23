Quanto manca il vero Pulisic al Milan? 0 gol e tanti problemi nel 2026, così Allegri ha rallentato

L'importanza di Christian Pulisic per il Milan è innegabile e il fatto che non sia al top della condizione è un qualcosa che inevitabilmente pesa. Massimiliano Allegri nel 2026 lo ha dovuto centellinare e, anche quando lo ha schierato, non lo ha mai avuto nella versione di inizio stagione, quando segnò 4 gol nelle prime 5 di campionato. Il nuovo anno dello statunitense è dunque iniziato con la panchina di Cagliari, è proseguito con le due titolarità di fila contro Genoa e Fiorentina, salvo poi riaccomodarsi a sedere contro il Como. Con il Lecce è partito dal primo minuto, poi ha giocato 21 minuti a Roma e si è rifermato prima di Bologna. Da lì due subentri nei finale di Pisa e contro il Como, per concludere con i 62 minuti in campo ieri.

In questo lasso di tempo il Diavolo ha giocato 10 partite e il bilancio, per una squadra che vuole lottare per lo Scudetto, non è del tutto positivo: 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Colpa di Pulisic? Assolutamente no, anzi. Capitan America è un leader silenzioso, uno di quelli che con l'atteggiamento e le giocate si fa rispettare dai compagni, ma è chiaro che i problemi fisici lo hanno limitato e continuano a farlo. Ecco perché, senza il contributo realizzativo del suo terminale più incisivo, che ha segnato l'ultimo gol a dicembre, il Milan ha un po' rallentato e l'Inter è fuggita a +10. Di seguito il minutaggio nel dettaglio dell'ex Chelsea nel 2026:

Il minutaggio di Pulisic nel 2026

2-1-2026 - Cagliari-Milan 0-1 (11 minuti in campo)

8-1-2026 - Milan-Genoa 1-1 (90 minuti in campo)

11-1-2026 - Fiorentina-Milan 1-1 (90 minuti in campo)

15-1-2026 - Como-Milan 1-3 (0 minuti in campo)

18-1-2026 - Milan-Lecce 1-0 (73 minuti in campo)

25-1-2026 - Roma-Milan 1-1 (21 minuti in campo)

3-2-2026 - Bologna-Milan 0-3 (0 minuti in campo)

13-2-2026 - Pisa-Milan 1-2 (13 minuti in campo)

18-2-2026 - Milan-Como 1-1 (8 minuti in campo)

22-2-2026 - Milan-Parma 0-1 (62 minuti in campo)