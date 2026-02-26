Roma, oggi la giunta Gualtieri darà il suo ok al progetto sullo stadio

La giunta Gualtieri, come programmato, ribadisce oggi il «pubblico interesse» al progetto dello stadio della Roma a Pietralata, fa sapere il Corriere della Sera, edizione Roma. Tuttavia non è solo un passaggio burocratico, ma del rush finale che dopo l’esame da parte di alcuni assessorati competenti, farà approdare il dossier nell’aula Giulio Cesare il 5 marzo prossimo: poi il destino dell’impianto giallorosso sarà nella mani della Conferenza dei servizi 'decisoria'.

Sarà quello l’ultimo duro banco di prova per testare se le osservazioni mosse dai vari enti sono state accolte e le modifiche sono rientrate nel progetto. A fine dicembre scorso la società, guidata dai Friedkin, ha consegnato nella mani del sindaco Roberto Gualtieri il progetto di fattibilità tecnico-economica (Ptfe) dello stadio: un mega piano da oltre 1 miliardo e 300 milioni, interamente a carico dei privati.

Negli ultimi due mesi i documenti sono stati esaminati in modo meticoloso dagli uffici comunali: adesso la decisione finale spetta alla politica dopo i 2 anni di ritardi e lungaggini accumulati. L’obiettivo è riuscire ad aprire il cantiere i primi mesi del 2027.