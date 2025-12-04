Il Milan pesca in Colombia per la fascia: in chiusura per Juan Arizala

Il Milan accelera per un rinforzo a sinistra. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club rossonero è in trattativa avanzata per Juan David Arizala, laterale classe 2005 dell’Independiente Medellín e punto fermo delle selezioni giovanili colombiane. Il ds Igli Tare vede nel giovane laterale un profilo in linea con la propria politica di investimento sui talenti emergenti, in un settore del campo dove Estupinan e Bartesaghi potrebbero aver bisogno di un supporto.

Il Mondiale Under 20, chiuso dalla Colombia al terzo posto, è stato il vero punto di svolta: proprio lì Arizala si è imposto come uno dei migliori esterni sinistri del torneo, catturando l’attenzione degli osservatori rossoneri. Da qui i contatti sempre più frequenti, con una trattativa ormai vicina alla fumata bianca, nonostante alcune concorrenti dalla Premier League: l’operazione dovrebbe chiudersi a cifre leggermente inferiori ai 3 milioni di euro.

Proprio la presenza di Estupinan e Bartesaghi nel ruolo potrebbe spingere il Milan a inserire gradualmente Arizala, che potrebbe partire dal Milan Futuro. Arizala andrebbe inoltre a occupare uno dei due slot da extracomunitario che il Milan deve ancora assegnare nella prossima finestra di mercato.