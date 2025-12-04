Cesari sull'angolo del gol di Zaccagni: "Corner dubbio, ma il VAR lì non può intervenire"
L'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di SportMediaset, è intervenuto nel corso del post gara di Lazio-Milan 1-0, partita che ha estromesso il Diavolo della Coppa Italia nel corso degli ottavi di finale. Questo il suo commento sulla concessione dell'angolo che ha portato al gol vittoria di Zaccagni: "Guida ha concesso quel calcio d'angolo dubbio sul gol. Decisione non chiara. Ma il VAR non poteva intervenire"
