Vlahovic usa Goku per un messaggio social: "L'intervento è andato bene"

Dusan Vlahovic manda messaggi social ai tifosi della Juventus, e in generale ai suoi fan, dopo l’intervento a cui si è sottoposto nella giornata di oggi a Londra. Il centravanti bianconero ha infatti pubblicato una Instagram stories con un richiamo a Dragon Ball: l’immagine di Goku in una medical machine - la vasca di rianimazione nella versione italiana dell’anime tratto dal manga di Akira Toriyama - prima di sfidare Freezer.

A corredo dell’immagine, qualche parola: “L’intervento è andato bene. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e per il supporto. Vi voglio bene, ci vediamo presto”.

Il rientro di Vlahovic in campo è previsto almeno a marzo. Il riferimento a Dragon Ball, al di là dell’eventuale passione di Dusan per i manga, ha anche un ulteriore significato: i saiyan come Goku, dopo essere caduti, hanno la capacità di tornare più forti di prima. Proprio l’obiettivo di Vlahovic.