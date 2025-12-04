Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tammy Abraham, addirittura una plusvalenza per la Roma. Che forse non ci credeva più

Tammy Abraham, addirittura una plusvalenza per la Roma. Che forse non ci credeva più
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:15
Andrea Losapio

Tammy Abraham è stato prestato al Besiktas in estate, ma ad agosto era già scattato l'obbligo di riscatto. Al culmine della prima presenza con il club di Istanbul, ecco la permanenza e una plusvalenza per i giallorossi.

Il punto di partenza
Abraham era arrivato a Roma per cifre alte, dopo le buone stagioni con il Chelsea. "Il Club rende noto di aver acquistato - si leggeva nel comunicato ufficiale - a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore inglese dal Chelsea, a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso". La stagione successiva era stata più che discreta, vincendo anche la Conference.

La cessione
Dopo un anno al Milan in prestito, con qualche alto ma diversi bassi, ecco che l'inglese è stato ceduto con obbligo di riscatto al Besiktas, in estate, per una cifra totale di 15 milioni (2 più 13, questi ultimi da pagare in quattro rate) che ha fatto mettere a referto una plusvalenza di 1,8 milioni di euro, quando probabilmente nessuno ci credeva più.

Gli scenari di mercato
L'inizio non è stato male, dunque probabilmente Abraham rimarrà in Turchia. Cinque gol in campionato, cinque nelle due Coppe: il problema è in entrambe è stato eliminato nei match di qualificazione, fra Europa e Conference.

