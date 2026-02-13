Il Milan torna in vantaggio grazie allo scavetto di Modric: 1-2 al Pisa al minuto 85'
Torna in vantaggio il Milan a pochi minuti dal termine del match con la seconda rete in campionato di Luka Modric. Il centrocampista croato appoggia sfrutta l'uno-due con Ricci e una difesa avversaria non particolarmente reattiva per presentarsi a tu per tu davanti a Nicolas e superarlo con lo scavetto. E' 1-2 tra Pisa e Milan al 85'
