Il mondo del calcio piange Rocco Commisso, il cordoglio dell'ADICOSP
Il monde del calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Fra i tanti messaggi di cordoglio, questo è quello dell'ADICOSP, l'Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio
"Il Presidente Alfonso Morrone, i Vice Presidenti e tutto il Consiglio Direttivo di Adicosp formulano le più sentite condoglianze alla famiglia di Rocco Comisso, Presidente dell’Acf Fiorentina, venuto a mancare nella notte italiana. Adicosp, inoltre, si stringe al dolore della società viola e di tutti i suoi tifosi".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
