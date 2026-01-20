Il Napoli accelera per Maldini e En-Nesyri ma chiede informazioni anche per Mathys Tel

La testa del Napoli è tutta sulla Champions League. La partita di questa sera contr il Copenaghen non è da dentro o fuori, ma poco ci manca, e per questo per gli azzurri sarà fondamentale una vittoria per approdare almeno al playoff della competizione. Tuttavia, anche il mercato è fondamentale perché la rosa continua ad essere falcidiata dagli infortuni e perché Conte si aspetta dei rinforzi quanto prima.

Noa Lang è ormai virtualmente un giocatore del Galatasaray. Le due parti hanno trovato l'accordo e nelle prossime ore l'olandese volerà a Istanbul e saluterà la Serie A dopo 6 mesi poco memorabili. Ai saluti anche Lorenzo Lucca, che per rilanciarsi ha scelto la Premier League e il Nottingham Forest, dove troverà il connazionale Nicolò Savona.

Per sostituirli, il direttore sportivo del club Giovanni Manna ha messo gli occhi su Daniel Maldini e Youssef En-Nesyri. Nelle prossime ore, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, potrebbe esserci un'accelerata rispettivamente con Fenerbahce e Atalanta per battere la occorrenza della Juventus, che segue da vicino entrambi i giocatori. Tra le alternative, scrive il quotidiano, spunta anche Mathys Tel, stellina francese di 20 anni in uscita dal Tottenham sul quale i partenopei avrebbero chiesto informazioni.