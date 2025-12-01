Roma spuntata e ko contro il Napoli: altra sconfitta in uno scontro diretto, Gasp ora è terzo

La Roma cade all’Olimpico contro il Napoli e perde il primo posto in classifica al termine di un match intenso ma poco brillante sul piano offensivo. Finisce 1-0 per gli azzurri, grazie alla rete firmata da un ispiratissimo David Neres, alla terza marcatura consecutiva. È il Napoli di Antonio Conte a esultare: solido, cinico e capace di capitalizzare l’unica vera occasione del primo tempo. Un altro k.o. negli scontri diretti per la formazione capitolina, dopo quelle con Inter e Milan.

Il vantaggio nasce al 36’, quando Neres avvia il contropiede, serve Hojlund e poi riceve nuovamente in profondità: controllo perfetto, freddezza davanti a Svilar e palla in rete. La Roma prova a reagire ma fatica a trovare spazi, con iniziative sporadiche e poco incisive. Anche la ripresa ricalca lo stesso copione: Gasperini, squalificato e in tribuna, tenta il tutto per tutto con i cambi — compreso l’ingresso di Dybala — ma la manovra resta lenta e prevedibile. Solo nel finale i giallorossi sfiorano il pari con Baldanzi, murato da un riflesso decisivo di Milinkovic-Savic. È l’ultima opportunità di una Roma meno brillante del solito, probabilmente appesantita dalla gara di giovedì e costretta a fare i conti con diverse assenze.

Gasperini non si nasconde nelle analisi post-partita: “Siamo rimasti scoperti male, non dovevamo concedere una ripartenza così. È stato un nostro errore”. Il tecnico sottolinea però anche i meriti del Napoli: “Hanno tirato poco, era una partita bloccata. Noi non avevamo la solita velocità e quando la manovra è lenta diventa tutto più difficile”. Il verdetto è chiaro: il Napoli vola in vetta insieme al Milan, la Roma scivola al secondo posto a pari punti con l’Inter. Una sconfitta che pesa, ma che dovrà diventare benzina per ripartire subito.