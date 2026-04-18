Atalanta, Palladino: "Pari giusto con la Roma. Mercoledì la partita più importante dell'anno"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pari contro la Roma. Ecco le sue parole dopo l'1-1 dell'Olimpico:

Sulla partita

"Una bella partita tra due squadre che volevano vincere. Mi sono divertito, abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci e venire in questo stadio a giocare con personalità, qualità e spirito non era facile. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Sullo 0-1 potevamo raddoppiare, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Risultato giusto, ora testa alla Coppa Italia".

Occasione persa nella corsa alla Champions/Europa League?

"Dire che abbiamo sciupato direi di no, abbiamo recuperato un punto sul Como e sulla quinta siamo rimasti a -4. Non molleremo, i giochi sono sempre aperti e i valori escono fuori. In queste ultime due partite abbiamo fatto grandi prestazioni. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. Ora c'è la partita più importante dell'anno, la semifinale di Coppa Italia".

Sui cambi

"Giorgio (Scalvini) aveva preso un colpo all'anca e non riusciva a spingere, andando in difficoltà sui loro inserimenti. Kolasinac ha avuto un leggero fastidio e vedremo nei prossimi giorni. Ho preferito sostituirli, pensando alla partita di mercoledì. Charles (De Ketelaere) veniva da giorni con l'influenza e non aveva l'energia che di solito ha".

Vedremo il prossimo anno il tandem Krstovic-Scamacca?

"Nikola sta facendo bene, negli ultimi 2 mesi ha alzato il livello anche realizzativo. Gianluca sta trovando meno spazio ma sa che ha la mia fiducia e deve continuare e lavorare perché quando avrà la sua occasione dimostrerà il suo valore. Oggi mi serviva un giocatore con caratteristiche diverse. Per la prossima stagione... pensiamo a finire bene questa, poi vedremo".