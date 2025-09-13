Il Napoli e i 22 giorni della verità tra campionato e Champions: si parte stasera da Firenze

Antonio Conte l’ha detto chiaramente in conferenza stampa: è il momento della verità. Anche se la stagione è ancora alle battute iniziali, il Napoli entra ora in un ciclo intenso che metterà a dura prova tenuta fisica, mentale e organizzativa. Per la prima volta sotto la gestione Conte, il gruppo dovrà affrontare la vera sfida del doppio impegno ravvicinato tra campionato e Champions League.

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, si comincia con la trasferta a Firenze contro la Fiorentina, per poi volare in Inghilterra dove giovedì li aspetta il Manchester City. Una settimana da brividi, con avversari del calibro di Pioli e Guardiola, che rappresenta solo l’inizio: nei prossimi 22 giorni, il Napoli scenderà in campo sei volte, alternando sfide ad alto coefficiente tecnico a lunghi spostamenti e pochissimo tempo per recuperare.

Questo periodo sarà cruciale per capire quanto la rosa sia realmente competitiva. Conte dovrà gestire forze, ruotare i titolari e prevenire infortuni. L'infortunio di Lukaku pesa, ma ha aperto la strada a nuovi protagonisti: Hojlund, ad esempio, è pronto a contendersi spazio con Lucca già da oggi. Sarà un banco di prova anche per il mercato, si legge. Se la squadra reggerà, vorrà dire che la costruzione è stata all’altezza, altrimenti, il Napoli dovrà rivedere qualcosa.