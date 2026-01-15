Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: Neres ha recuperato, con il Sassuolo ci sarà

Sospiro di sollievo per il Napoli, che ieri aveva temuto per le condizioni di David Neres. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno ha recuperato e sarà a completa disposizione per il match casalingo di sabato contro il Sassuolo. Stellini, vice di Antonio Conte, nel post-partita aveva spiegato che la sua sostituzione, avvenuta dopo il sui subentro dalla panchina, era dovuta proprio al fatto che avesse sentito dolore durante il match.

Gli azzurri non hanno più possibilità di sbagliare perché con il pareggio interno di ieri contro il Parma sono scivolati a 6 punti dall'Inter di Cristian Chivu, che sta volando in testa alla classifica. Non solo, nonostante la qualità e il valore dell'intera rosa, Juventus e Roma inseguono a un solo punto di distanza e il Milan vincendo oggi potrebbe scappare a +3.

Gestire il doppio impegno per Conte non è mai stata una passeggiata di salute e lo dice la sua storia, ma sono stati proprio gli infortuni a complicare maggiormente il suo cammino con il Napoli. I problemi fisici di Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa e Romelu Lukaku hanno tolto davvero tante opzioni al tecnico pugliese, ma anche altri contrattempi meno gravi lo hanno privato di elementi utili.