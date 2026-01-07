Il Napoli riapre la partita: McTominay fa male al Verona e torna al gol 75 giorni dopo
Il Napoli si riporta sotto all'Hellas Verona dopo meno di dieci minuti del secondo tempo. Su sviluppo di calcio d'angolo Scott McTominay svetta in area di rigore e di testa gira in rete: Valentini tocca ma non basta a evitare la rete dell'1-2. Lo scozzese torna al gol due mesi e mezzo dopo l'ultima volta.
