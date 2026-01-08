Cremonese-Cagliari 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero (45’+3’ st Grassi), Bondo (15’ st Vandeputte), Johnsen (15’ st Barbieri), Pezzella (15’ st Zerbin); Vardy (45’+3’ st Sanabria), Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Folino, Lordkipanidze, Ceccherini, Valoti, Faye, Vandeputte, Vazquez, Moumbagna. All.: Nicola
Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina (1’ st Esposito), Luperto, Rodriguez; Zappa (39’ st Trepy), Adopo, Prati (11’ st Mazzitelli), Gaetano (21’ st Kilicsoy), Palestra; Luvumbo (11’ st Obert), Borrelli. A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Liteta, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti. All.: Pisacane
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 4’ Johnsen (Cr), 29’ Vardy (Cr), 6’ st Adopo (Ca), 43’ st Trepy (Ca)
Ammoniti: Borrelli (Ca), Bondo (Cr), Bonazzoli (Cr), Luperto (Ca)