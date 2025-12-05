Pellegrini ha ribaltato il suo destino. Il Romanista in prima pagina: "Lollo of fame"

"Lollo of fame". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista nell'arco di quattro mesi ha ribaltato completamente il proprio destino alla Roma, dove è riuscito a riprendersi un posto da titolare sfruttando anche l'ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini. Il suo futuro in ogni caso rimane sempre un'incognita: a gennaio Pellegrini non partirà visto che resterà nella Capitale ma il suo contratto è sempre in scadenza al 30 giugno 2026.

In primo piano anche le condizioni di Paulo Dybala, che dopo lo spezzone giocato contro il Napoli punta ad un pieno rientro a regime. La Joya sarà chiaramente a disposizione per la sfida in programma domenica pomeriggio contro il Cagliari ma non è detto che parta dal primo minuto come contro il Midtjylland. Sulla trequarti infatti scalpitano proprio Pellegrini e Soulé, che dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Ferguson.

Non è escluso, ovviamente, un coinvolgimento a gara in corso dell'argentino come avvenuto già contro gli azzurri. Da valutare invece le condizioni di Baldanzi, frenato dalla febbre negli ultimi giorni. Il centrocampista potrebbe stringere i denti ed essere comunque della sfida ma allo stesso tempo potrebbe anche dare forfait. In questo caso, Gasperini si ritroverebbe con tre indisponibili in Sardegna considerando anche gli infortunati Angelino e Dovbyk.