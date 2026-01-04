Il Napoli risponde al Milan, la Fiorentina prende fiato: le top news delle 18

Il 2026 del Napoli si apre con un sorriso. All’Olimpico, gli azzurri battono 2-0 la Lazio grazie alle reti di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, restando in scia del Milan capolista, in attesa del posticipo serale tra Inter e Bologna. Una vittoria netta, costruita con autorità già nella prima mezz’ora e poi gestita con maturità nella ripresa.

Grande protagonista anche Antonio Conte, che guida il suo Napoli con la solita intensità. Il tecnico ha sottolineato la qualità della prova: "Abbiamo fatto una partita di livello molto alto. Giocare con questa pulizia tecnica e questa forza fisica, senza far giocare la Lazio, non è semplice". Conte ha poi parlato delle condizioni di David Neres: "Bisogna aspettare gli accertamenti, non è una cosa muscolare. Speriamo non sia nulla di grave". Sul mercato di gennaio, linea chiara: "Io devo fare l’allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date". Dall’altra parte, Maurizio Sarri riconosce i meriti degli avversari: "Il Napoli è forse la squadra più forte del campionato in questo momento. La sconfitta ci sta, ma potevamo fare meglio". E sulla cessione di Castellanos: "Quando anche il giocatore è propenso, diventa difficile trattenerlo".

Sorride anche la Fiorentina, che al Franchi supera 1-0 la Cremonese grazie al tap-in nel finale di Moise Kean. Seconda vittoria consecutiva in casa per i viola, che agganciano Pisa ed Hellas Verona. Non è ancora una svolta definitiva, ma un segnale vitale in una stagione complicata. Cauto Paolo Vanoli, che guarda avanti: "Sul mercato ho parlato con la società e ho chiesto di cosa ho bisogno. Servono giocatori motivati, perché in questa situazione qualcosa dovrà cambiare, ma con attenzione". Il pomeriggio di Serie A racconta così due realtà diverse, unite dalla stessa necessità: dare continuità per costruire il futuro.