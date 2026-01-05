Roma, Zirkzee resta nel mirino: Massara lavora, ma i tempi si allungano

Frederic Massara continua a muoversi su più fronti per costruire la nuova Roma e la pista che porta a Joshua Zirkzee resta viva. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo giallorosso non ha mai abbandonato l’idea di portare l’attaccante a Trigoria, anche se i tempi dell’operazione sono più lunghi del previsto.

Nell’ultima gara contro il Leeds, Zirkzee è entrato nella ripresa, restando in campo per circa mezz’ora e firmando l’assist per il gol del pareggio di Cunha. La posizione dei Red Devils è chiara fin dall’inizio: il via libera arriverà soltanto dopo la Coppa d’Africa, quando Mbeumo e Diallo torneranno a disposizione. Di conseguenza, prima di metà gennaio l’arrivo di Zirkzee nella Capitale appare complicato, nonostante l’intesa di massima tra le parti sia già stata trovata. Restano da limare alcuni dettagli con il club inglese, ma la proposta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni, legato alla qualificazione in Champions League, incontra quasi del tutto le richieste dello United.. Vedremo se la posizione del club cambierà, visto che Amorim è stato appena esonerato e la panchina è stata affidata a Darren Fletcher.

Sul fronte difensivo, al momento non si registrano passi in avanti: i profili seguiti restano quelli di Dragusin e Disasi. A centrocampo, invece, l’attenzione è rivolta a Freuler e Frendrup, valutati come possibili rinforzi per aumentare esperienza e dinamismo.

Capitolo uscite: Dovbyk è stato proposto anche alla Juventus, oltre che a club turchi e di Premier League, mentre il Brighton ha chiuso definitivamente a un ritorno di Ferguson. In parallelo, la Roma lavora per blindare alcuni pilastri dello spogliatoio: i rinnovi di Cristante e Mancini sono ormai vicini. Gasperini attende la rivoluzione in attacco, ma a Trigoria sanno che servirà ancora pazienza.