Ambrosini ricorda il suo derby di Milano: "All'inizio era terrificante, una cosa più grande di me"
TUTTO mercato WEB
Nell'ultima puntata di "Legends road", format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha ricordato anche i suoi derby di Milano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sulle prime volte nella stracittadina:
"All'inizio era terrificante, terrorizzante per me. Io il primo Derby lo gioco nel '95. Il primo tempo in panchina, mi buttano poi dentro e non avevo idea neanche di dove fossi. Segna Marco Branca. All'inizio io ero pietrificato, era una roba che mi sembrava più grande di me. Ero piccolo, avevo 18 anni, non ricordo nulla. Ricordo la tensione che era diversa. Sentivo molto tifosi, la pressione, l'ho sentita molto di più nei primi anni".
Altre notizie Serie A
Vives: "Il caso Vergara fa riflettere. In Italia a 23 anni dicono che sei giovane, altrove non è così"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Nainggolan svela: "Rottura Icardi-Spalletti? Il tecnico pensava che avesse finto l'infortunio con l'Eintracht"
Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
Vives: "Il caso Vergara fa riflettere. In Italia a 23 anni dicono che sei giovane, altrove non è così"
Serie B
Serie C
Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali delle prime gare del Girone C. Sorridono i club "di casa"
Pronostici
Calcio femminile
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"