Ambrosini ricorda il suo derby di Milano: "All'inizio era terrificante, una cosa più grande di me"

Nell'ultima puntata di "Legends road", format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha ricordato anche i suoi derby di Milano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sulle prime volte nella stracittadina:

"All'inizio era terrificante, terrorizzante per me. Io il primo Derby lo gioco nel '95. Il primo tempo in panchina, mi buttano poi dentro e non avevo idea neanche di dove fossi. Segna Marco Branca. All'inizio io ero pietrificato, era una roba che mi sembrava più grande di me. Ero piccolo, avevo 18 anni, non ricordo nulla. Ricordo la tensione che era diversa. Sentivo molto tifosi, la pressione, l'ho sentita molto di più nei primi anni".