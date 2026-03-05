Vives: "Il caso Vergara fa riflettere. In Italia a 23 anni dicono che sei giovane, altrove non è così"

Il momento del Napoli e la crescita dei suoi giovani sono stati al centro dell’intervento di Giuseppe Vives ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex centrocampista del Torino ha analizzato diversi temi legati agli azzurri, soffermandosi in particolare sull’esplosione di Vergara e sulla prossima sfida di campionato contro i granata.

Proprio sul talento azzurro Vives ha espresso parole molto positive: “Il caso Vergara fa riflettere. Parliamo di un ragazzo del 2003 che oggi ha 23 anni e viene ancora considerato giovane. In altri Paesi a quell’età sei già stabilmente nel calcio dei grandi. In Italia spesso non si dà spazio ai ragazzi prima”. L’ex granata ha ricordato il percorso del calciatore: “Ha fatto esperienza tra Pro Vercelli e Reggiana, quindi tra i professionisti. Ora ha dimostrato di poter stare tranquillamente in Serie A. Ha sfruttato bene la sua occasione”.

Invita invece alla prudenza quando si parla di Nazionale: “Sono felice quando emergono ragazzi così, ma in Italia siamo bravi prima a esaltare e poi a distruggere. Dargli subito il peso di una partita importante in azzurro potrebbe essere troppo. Ha qualità, ma non bisogna bruciare le tappe”.

Sul piano tecnico Vives ne apprezza soprattutto l’atteggiamento: “Ha ancora dentro il calcio di strada. Gioca con entusiasmo, rincorre il pallone, prova sempre la giocata. Può fare più ruoli: mezzala, esterno, perfino terzino”.

Guardando al Napoli, l’ex Toro sottolinea quanto pesi l’assenza di Lobotka: “È un giocatore fondamentale, soprattutto in una stagione complicata per il centrocampo. Chi lo sostituisce ha caratteristiche diverse e l’allenatore deve adattare la squadra”. Infine uno sguardo alla sfida del Maradona: “Il Torino non è mai un avversario semplice, soprattutto dopo il cambio di allenatore. Servirà una grande partita”.