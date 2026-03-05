Quando tornerà Deulofeu? Il preparatore dell'Udinese: "Non lo sappiamo, lavoriamo al miracolo"

Quando tornerà in campo Gerard Deulofeu? La risposta arriva direttamente da Jordi García, preparatore atletico dell’Udinese, intervistato da AS, e non dà alcuna certezza sull'attaccante spagnolo: “Non lo sappiamo. Per ora ci stiamo lavorando. Lavoriamo con lui ogni giorno da quasi un anno. Ci stiamo concentrando principalmente sullo sviluppo muscolare. I primi sei o sette mesi sono stati dedicati allo sviluppo della gamba, e ora inizierà a usare un dispositivo che riduce il peso corporeo durante l'impatto. Aumenteremo gradualmente il carico per vedere se quella lesione, o quel ginocchio, riuscirà a resistere all'impatto. È qui che sta l'incertezza. È un caso molto particolare. Non è in grado di partecipare ad alcuna attività da due o tre anni. Cercheremo di applicare tutte le nostre conoscenze”.

È una sfida?

“Sì, è una sfida, ma è una sfida di cui dobbiamo comprendere la difficoltà. Lui sa che è molto difficile, e da lì lo aiuteremo a vedere se possiamo fare un miracolo”.

L’ultima partita di Deulofeu resta quella del 22 gennaio 2023, a Marassi contro la Sampdoria. Da lì in poi un calvario che lo ha portato alla risoluzione consensuale del contratto con l’Udinese, che però ha continuato a seguirlo e aspettarlo, ricambiata: “Se tornerò a giocare - ha dichiarato l’attaccante -, sarà solo con quella maglia”. Qualche settimana fa, l’ex Barça ha annunciato di sentirsi vicino al rientro.