Il Napoli va sotto al Maradona: il Chelsea passa di rigore, a segno Enzo Fernandez
Il Chelsea si porta in vantaggio in casa del Napoli dopo 18 minuti di partita. Calcio di rigore fischiato per un fallo di mano di Juan Jesus. Dagli undici metri si presenta Enzo Fernandez, glaciale davanti a Meret, che arriva anche a toccare il pallone ma non può evitare lo 0-1.
