Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Gimenez: "Ho giocato nonostante il dolore: è stato un errore. Ora sono felice"

Milan, Gimenez: "Ho giocato nonostante il dolore: è stato un errore. Ora sono felice"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 22:40Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Nella sua intervista rilasciata a ESPN, l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez ha raccontato anche la decisione presa alcune settimane fa di operarsi alla caviglia, dopo mesi complicati nei quali è sceso in campo anche avvertendo dolore: "Andava avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e ho continuato a giocare, ma penso sia stato un errore. So che ogni calciatore avrebbe fatto lo stesso perché amiamo giocare, ma già prima della Gold Cup avevo dolore. Ma peggiorava sempre di più ed è arrivato il momento di fermarsi".

Ha preso una scelta anche per il Mondiale?
"Sì, assolutamente. Lo scorso maggio non riuscivo a credere di avere questa opportunità con il Milan, con il Mondiale, con la mia Nazionale, con la mia gente. Ma poi il dolore ha iniziato a farsi sentire ed è arrivato il momento di decidere: operarsi o no. È una stagione importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile. Ma alla fine, ora che è passato un mese dall’operazione, posso dire che è stata la decisione migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l’ora di tornare più forte".

Quale obiettivo ha per il 2026?
"Voglio solo stare bene con la caviglia. Penso che questo sia l’obiettivo principale. Voglio essere al 100%. E se sto bene con la caviglia, credo che tutto il resto arriverà automaticamente".

Articoli correlati
Milan, Gimenez: "Voglio essere al 100%. Spero di tornare a giocare tra qualche settimana"... Milan, Gimenez: "Voglio essere al 100%. Spero di tornare a giocare tra qualche settimana"
Ricordate l'idea di scambio Dovbyk-Gimenez? Sei mesi dopo sono quasi corpi estranei... Ricordate l'idea di scambio Dovbyk-Gimenez? Sei mesi dopo sono quasi corpi estranei di Roma e Milan
Fullkrug e Gabriel Jesus, ma prima c'era Nkunku e prima ancora Gimenez Fullkrug e Gabriel Jesus, ma prima c'era Nkunku e prima ancora Gimenez
Altre notizie Serie A
Atalanta, Palladino: "Niente drammi per la sconfitta. Obiettivo era qualificarsi,... Atalanta, Palladino: "Niente drammi per la sconfitta. Obiettivo era qualificarsi, le prime otto erano un sogno"
Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca... Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca a Conte
L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un... L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un centravanti
Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"... Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"
Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio... Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"... Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"
La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in... La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in Champions
Inter, Dimarco: "Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenità"... Inter, Dimarco: "Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenità"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Champions, la classifica minuto per minuto: delusione italiana, 3 italiane ai playoff e una fuori
2 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
3 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.1 Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Immagine top news n.2 L'Inter fa la voce grossa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano una vittoria di prestigio
Immagine top news n.3 Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions
Immagine top news n.4 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Immagine top news n.6 Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio
Immagine top news n.7 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fallimento totale del Napoli in Champions. Stagione quasi compromessa: ora tocca a Conte
Immagine news Serie A n.2 L'ennesima dimostrazione del campo: Spalletti ha ragione, alla Juventus serve un centravanti
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Meritavamo i playoff. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione"
Immagine news Serie A n.4 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"
Immagine news Serie A n.6 La consapevolezza di Chivu: 3 motivi per cui l'Inter può dire (ancora) la sua in Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Union SG-Atalanta 1-0, le pagelle: Sulemana, che errore! Palladino sbaglia l'11 titolare
Immagine news Serie B n.2 Spezia, fatta per Ruggero della Juve Stabia. Affare da circa un milione di euro
Immagine news Serie B n.3 Valoti: "Ho voluto fortemente lo Spezia. Questa piazza mi ha sempre trasmesso emozioni"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, lo struggente addio di Dagasso: "Realizzato un sogno. Ci rincontreremo, è una promessa"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni avrà il suo centravanti: arriva l'ok del Sassuolo per Skjellerup
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Mercati si è operato al ginocchio: stagione finita per il centrocampista
Immagine news Serie C n.2 Rinforzo d'esperienza per la difesa del Livorno: tesserato il centrale Camporese
Immagine news Serie C n.3 Torres, idea Sorrentino per l'attacco. La Cavese potrebbe sostituirlo con Perlingieri
Immagine news Serie C n.4 Latina in finale di Coppa Italia Serie C, Volpe: "Traguardo prestigioso. Ma serve migliorare"
Immagine news Serie C n.5 Sarà il Potenza a sfidare il Latina in Coppa Italia Serie C: Ternana ko ai calci di rigore
Immagine news Serie C n.6 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.5 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping