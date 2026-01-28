Milan, Gimenez: "Ho giocato nonostante il dolore: è stato un errore. Ora sono felice"

Nella sua intervista rilasciata a ESPN, l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez ha raccontato anche la decisione presa alcune settimane fa di operarsi alla caviglia, dopo mesi complicati nei quali è sceso in campo anche avvertendo dolore: "Andava avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e ho continuato a giocare, ma penso sia stato un errore. So che ogni calciatore avrebbe fatto lo stesso perché amiamo giocare, ma già prima della Gold Cup avevo dolore. Ma peggiorava sempre di più ed è arrivato il momento di fermarsi".

Ha preso una scelta anche per il Mondiale?

"Sì, assolutamente. Lo scorso maggio non riuscivo a credere di avere questa opportunità con il Milan, con il Mondiale, con la mia Nazionale, con la mia gente. Ma poi il dolore ha iniziato a farsi sentire ed è arrivato il momento di decidere: operarsi o no. È una stagione importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile. Ma alla fine, ora che è passato un mese dall’operazione, posso dire che è stata la decisione migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l’ora di tornare più forte".

Quale obiettivo ha per il 2026?

"Voglio solo stare bene con la caviglia. Penso che questo sia l’obiettivo principale. Voglio essere al 100%. E se sto bene con la caviglia, credo che tutto il resto arriverà automaticamente".