Morata giocherebbe gratis per Nico Paz. Suwarso si accoda: "Ora tocca a te..."

Ha fatto sorridere, nella serata di ieri, la battuta fatta da Alvaro Morata al compagno Nico Paz. Dopo il successo per 3-1 sulla Fiorentina in Coppa Italia, l'attaccante spagnolo ha risposto col sorriso ad una domanda circa il futuro dell'argentino che come noto potrebbe tornare al Real Madrid grazie alla clausola di recompra in mano ai Blancos dal giorno del suo trasferimento sul lago: "Se rimane qui con noi un altro anno, gioco gratis", ha detto Morata.

Nella serata di oggi, anche il presidente del Como Mirwan Suwarso ha scelto di utilizzare l'ironia. Ripostando una storia con queste parole, ha taggato Nico Paz dicendogli: "Tocca a te". Il futuro dell'argentino sarà ovviamente al centro di importantissime dinamiche di mercato, col Como che proverà comunque a dire la sua nonostante i precedenti accordi col Real Madrid.