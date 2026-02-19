Napoli, infiammazione quasi sparita per McTominay. Può esserci già a Bergamo

Ottime notizie sul fronte Scott McTominay, leader del centrocampo azzurro, che si è fermato all’intervallo contro il Genoa, dopo aver giocato oltre venti minuti zoppicando. L’infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e lo scozzese ha voglia di riprendersi il suo posto. Dopo aver saltato le sfide con Como e Roma ora c’è l’Atalanta all’orizzonte, e il Napoli spera di riaverlo al meglio.

Capitolo rinnovo: Napoli pronto a parlarne con il suo entourage

Il club ha cominciato a parlare con gli agenti dello scozzese (attesi a marzo in città) del suo futuro e di un rinnovo prioritario per tutti. Dopo anni importantissimi in azzurro il giocatore ha voglia di legarsi ancora di più alla città e il club è felicissimo di accontentarlo, quindi è lecito aspettarsi un lieto annuncio entro la fine della stagione.