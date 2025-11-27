Kairat Almaty, 10 tifosi percorrono 5.000 km per amore: l'omaggio del Copenaghen

Una delle più belle storie dell'ultima serata di Champions League non è stata scritta sul campo, ma sulle gradinate dello stadio del Copenaghen. Dieci tifosi del Kairat Almaty hanno compiuto un’impresa incredibile: percorrere 5.000 chilometri per seguire la propria squadra in Danimarca. Il gesto, unico nel suo genere, ha attirato immediatamente il rispetto del club ospitante. I danesi hanno voluto omaggiare questi sostenitori, consegnando loro regali ufficiali e permettendo perfino di scendere sul terreno di gioco per scattare foto ricordo.

"Non conta quanti siete, ma quanto ci tenete", hanno commentato alcuni spettatori locali, applaudendo la dedizione dei tifosi kazaki. Per loro, quella trasferta faticosa è stata un’esperienza indimenticabile: la possibilità di stare vicino alla squadra, di cantare e tifare in uno stadio straniero ha trasformato una sconfitta in un momento di orgoglio e appartenenza.

Il gesto dei dieci tifosi del Kairat Almaty rappresenta un esempio perfetto di cosa significhi la passione per il calcio. In un mondo in cui i numeri spesso contano più delle emozioni, loro hanno dimostrato che l’amore per una squadra si misura nella dedizione e nel sacrificio, e non nei risultati sul campo. Un applauso arrivato anche dagli avversari, che ha suggellato una serata che resterà nella memoria di tutti.