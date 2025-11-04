Vicario intoccabile, Bentancur e Romero dal 1': Tottenham-Copenaghen, le formazioni ufficiali
Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Tottenham-Copenaghen, altra gara valida per il quarto turno di League Phase di Champions League. Thomas Frank, allenatore degli Spurs, conta sull'ex Juventus Kolo Muani in attacco dal 1', spazio anche ad un altro ex bianconero a centrocampo, Bentancur. Xavi Simons invece sulla trequarti con Johnson e Odobert larghi ai suoi fianchi. In difesa di Vicario (ceduto dall'Empoli) ecco capitan Romero (passato tra Genoa e Atalanta).
Formazioni ufficiali
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; P.Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr; Johnson, Simons, Odobert; Kolo Muani.
Allenatore: Frank.
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, G.Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson; Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi.
Allenatore: Neestrup.
Champions League, il programma di oggi
18:45 Napoli – Francoforte (in corso)
18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen