Vicario intoccabile, Bentancur e Romero dal 1': Tottenham-Copenaghen, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Tottenham-Copenaghen, altra gara valida per il quarto turno di League Phase di Champions League. Thomas Frank, allenatore degli Spurs, conta sull'ex Juventus Kolo Muani in attacco dal 1', spazio anche ad un altro ex bianconero a centrocampo, Bentancur. Xavi Simons invece sulla trequarti con Johnson e Odobert larghi ai suoi fianchi. In difesa di Vicario (ceduto dall'Empoli) ecco capitan Romero (passato tra Genoa e Atalanta).

Formazioni ufficiali

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; P.Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr; Johnson, Simons, Odobert; Kolo Muani.

Allenatore: Frank.

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, G.Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson; Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi.

Allenatore: Neestrup.

Champions League, il programma di oggi

18:45 Napoli – Francoforte (in corso)

18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen