TMW Roma, El Shaarawy difficilmente rinnoverà. Per lui può profilarsi un ritorno alle origini

Stephan El Shaarawy potrebbe essere agli ultimi mesi con la maglia della Roma. L'italoegiziano vedrà scadere il proprio contratto al 30 giugno del 2026 e con ogni probabilità non verrà rinnovato. D'altro canto in questa stagione è stato impiegato in maniera intermittente dal tecnico Gian Piero Gasperini, con 20 presenze totali - di cui 13 in campionato - un gol e due assist.

Per lui potrebbe profilarsi un ritorno alle origini. Perché il suo viaggio è partito dal Genoa e lì potrebbe tornarci, a patto che rimanga in Serie A anche nella prossima stagione. In quel caso potrebbe esserci un affondo per il Faraone.

Recentemente Stephan El Shaarawy ha fatto cifra tonda, dopo otto anni di giallorosso. "Il traguardo delle 300 presenze? È davvero qualcosa di veramente bello e di straordinario, di cui sono fiero ed orgoglioso. In queste 300 partite non mi sono mai risparmiato. Ho sempre dato il massimo per questi colori, quindi ne vado davvero orgoglioso. Condividere questo traguardo con Mancio, Pelle e Bryan è sicuramente bello. Anche loro hanno fatto tanto per la Roma, si è creato davvero un rapporto bellissimo con loro tre anche al di fuori dal campo, c'è una sana amicizia e sono davvero dei compagni di squadra molto seri che hanno a cuore la Roma, per cui è un piacere poter condividere tutto questo con loro".