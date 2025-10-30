Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al Genoa

"Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma". Giorgio Chiellini, nella serata di ieri, ha confermato l'arrivo di un ds, condizione necessaria per ogni club. Il nome principale è quello di Marco Ottolini del Genoa, che proprio in bianconero ha già lavorato per diversi anni, seppur con ruoli differenti.

Il problema è che ora lo stesso Ottolini rischia la cappa a Genova. Perché Dan Suciu aveva fissato una deadline per il suo rinnovo contrattuale, ma il dirigente non ha ancora dato una risposta. Quale può essere lo scenario? Il primo, forse il più semplice, è che ci sia un via libera per andare alla Juve, anche se non è dato sapere con che potere decisionale rispetto a quanto fatto in rossoblù. Le decisioni sono collegiali ma l'ultima parola spetta sempre al francese Damien Comolli.

L'altro è che venga fatto rispettare il contratto in toto. Dunque che non ci sia un via libera per firmare con la Juve, perdendo quindi questa opportunità. Rimane una questione sul tavolo: il Genoa, fatto con pochi soldi e uno svincolato, è ultimo in classifica, con Vieira che rischia la panchina e Ottolini la scrivania. Decisamente non il miglior momento della dirigenza rumena, dopo la salvezza abbastanza semplice dello scorso anno.