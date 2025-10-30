Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al Genoa

Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al GenoaTUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 10:36Serie A
Andrea Losapio

"Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma". Giorgio Chiellini, nella serata di ieri, ha confermato l'arrivo di un ds, condizione necessaria per ogni club. Il nome principale è quello di Marco Ottolini del Genoa, che proprio in bianconero ha già lavorato per diversi anni, seppur con ruoli differenti.

Il problema è che ora lo stesso Ottolini rischia la cappa a Genova. Perché Dan Suciu aveva fissato una deadline per il suo rinnovo contrattuale, ma il dirigente non ha ancora dato una risposta. Quale può essere lo scenario? Il primo, forse il più semplice, è che ci sia un via libera per andare alla Juve, anche se non è dato sapere con che potere decisionale rispetto a quanto fatto in rossoblù. Le decisioni sono collegiali ma l'ultima parola spetta sempre al francese Damien Comolli.

L'altro è che venga fatto rispettare il contratto in toto. Dunque che non ci sia un via libera per firmare con la Juve, perdendo quindi questa opportunità. Rimane una questione sul tavolo: il Genoa, fatto con pochi soldi e uno svincolato, è ultimo in classifica, con Vieira che rischia la panchina e Ottolini la scrivania. Decisamente non il miglior momento della dirigenza rumena, dopo la salvezza abbastanza semplice dello scorso anno.

Articoli correlati
Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Genoa, fiducia a Vieira ma può saltare un'altra testa: futuro incerto per il ds Ottolini... Genoa, fiducia a Vieira ma può saltare un'altra testa: futuro incerto per il ds Ottolini
La Nord contesta, il Genoa affonda: col Sassuolo diventa un crocevia. Anche per Vieira?... La Nord contesta, il Genoa affonda: col Sassuolo diventa un crocevia. Anche per Vieira?
Altre notizie Serie A
Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni... Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni fa
Milan, ultimatum a Gimenez. Mercato, da Zirkzee a Panichelli e Dovbyk, il punto Milan, ultimatum a Gimenez. Mercato, da Zirkzee a Panichelli e Dovbyk, il punto
Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al... Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al Genoa
Cremonese, Bonazzoli segna ancora in rovesciata: "Ma preferisco quella di San Siro"... Cremonese, Bonazzoli segna ancora in rovesciata: "Ma preferisco quella di San Siro"
Sacchi consola Camarda: "Perché gettargli la croce addosso? Tutti sbagliano i rigori"... Sacchi consola Camarda: "Perché gettargli la croce addosso? Tutti sbagliano i rigori"
La Fiorentina ritorna sempre dove è stata bene. Facendo molto peggio della prima... La Fiorentina ritorna sempre dove è stata bene. Facendo molto peggio della prima volta
Juventus, Vlahovic: "Non era solo colpa di Tudor. Futuro? Non lo so, penso al presente"... Juventus, Vlahovic: "Non era solo colpa di Tudor. Futuro? Non lo so, penso al presente"
Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro TMWGenoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
2 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
3 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
4 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
5 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.1 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.2 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.3 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.4 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Immagine top news n.5 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
Immagine top news n.6 All'Inter basta mezzo tempo per fare tre gol alla Fiorentina e ripartire. Pioli, è record negativo
Immagine top news n.7 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.3 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni fa
Immagine news Serie A n.2 Milan, ultimatum a Gimenez. Mercato, da Zirkzee a Panichelli e Dovbyk, il punto
Immagine news Serie A n.3 Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al Genoa
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Bonazzoli segna ancora in rovesciata: "Ma preferisco quella di San Siro"
Immagine news Serie A n.5 Sacchi consola Camarda: "Perché gettargli la croce addosso? Tutti sbagliano i rigori"
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina ritorna sempre dove è stata bene. Facendo molto peggio della prima volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Crisi improvvisa in casa Palermo, Inzaghi medita dei cambi per ripartire contro il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Samp, tegola Abildgaard: almeno 2 mesi di stop. Per Pedrola pesa il fattore psicologico
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Daffara esordio da urlo. Ghedjemis da Serie A
Immagine news Serie B n.4 Serie B, classifica assistman: al comando Berti del Cesena. Lo inseguono in sei
Immagine news Serie B n.5 Padova, riecco Lasagna: "Il gol mi mancava, Andreoletti mi dice spesso di pressare"
Immagine news Serie B n.6 Rivoluzione Mantova: si va verso l'esonero di mister Possanzini e del ds Botturi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.2 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…