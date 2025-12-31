Torna la "luce" sul fuorigioco? L'ex arbitro Chiesa: "Annullare gol per centimetri è mortificante"

Finisce il 2025, ma la questione arbitrale continua a tenere banco nel calcio italiano. Infiamma la polemica in particolare dopo le dure prese di posizione da parte della Lazio e la risposta del designatore Gianluca Rocchi.

L'ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto a Radio Sportiva ed ha detto la sua in merito alla diatriba ancora in atto: "Penso che sia una risposta adeguata, è la prima cosa da sottolineare e mettere in chiaro. L'episodio non mi sembrava meritevole di questo livello di proteste da parte della società biancoceleste. Sono anche d'accordo sulla spiegazione data da Rocchi a livello tecnico sul gol. Che poi si debbano rivedere le norme sui falli di mano è un altro discorso".

Sull'annuncio da parte del presidente della FIFA, Gianni Infantino, del prossimo ritorno al concetto di "luce" nella regola del fuorigioco: "Il concetto attuale è figlio di cambiamenti fatti per rendere il gioco più snello, agevole. L'intervento del VAR è stato benefico, l'interpretazione e il tipo di utilizzo che ne viene fatto è un altro discorso. Vengono annullati gol bellissimi per due centimetri di fuorigioco, una cosa mortificante. Questo ci porta ad una regola che c'era già. Uno dei primi concetti da emendare alla luce della tecnologia".