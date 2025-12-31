Focus TMW Roma, i conti sono in rossissimo (seppur in miglioramento). -642,3 milioni in cinque anni

La Roma è stato il grande malato economico del nostro calcio. Più di Inter e Juventus, nonostante i milioni spesi dalle strisciate negli ultimi anni fossero più, ma anche con un fatturato decisamente maggiore. I capitolini devono ringraziare le tasche dei Friedkin se non sono finiti nella maniera peggiore possibile, perché i milioni per i ripianamenti vari non hanno portato a grandi risultati. In campo è arrivata la Conference - fortunatamente - a fermare un digiuno di trofei durato per anni.

È davvero uno sprofondo rosso, dal Covid in poi. -185, -219, -102. Vero è che dopo avere toccato il fondo nel 2021-22 c'è stata una sorta di cura dimagrante. Quindi nella scorsa stagione c'è stato "solamente" un -54 milioni, comunque importante e difficile da risanare senza un portafogli importante come quello dei magnati americani. -642,3 milioni in cinque stagioni senza mai arrivare al quarto posto significa davvero avere gettato milioni su milioni senza un ritorno economico. Con Gasperini la musica sembra cambiata, anche se la situazione non è ancora migliorata: l'effetto Atalanta si vedrà fra almeno un paio di anni, soprattutto con la possibile entrata in Champions.

I dati

2020-21: -185,3 milioni

2021-22: -219 milioni

2022-23: -102,7 milioni

2023-24: -81,4 milioni

2024-25: -53,9 milioni

Totale: -642,3 milioni