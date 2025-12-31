Roma, i conti sono in rossissimo (seppur in miglioramento). -642,3 milioni in cinque anni
La Roma è stato il grande malato economico del nostro calcio. Più di Inter e Juventus, nonostante i milioni spesi dalle strisciate negli ultimi anni fossero più, ma anche con un fatturato decisamente maggiore. I capitolini devono ringraziare le tasche dei Friedkin se non sono finiti nella maniera peggiore possibile, perché i milioni per i ripianamenti vari non hanno portato a grandi risultati. In campo è arrivata la Conference - fortunatamente - a fermare un digiuno di trofei durato per anni.
È davvero uno sprofondo rosso, dal Covid in poi. -185, -219, -102. Vero è che dopo avere toccato il fondo nel 2021-22 c'è stata una sorta di cura dimagrante. Quindi nella scorsa stagione c'è stato "solamente" un -54 milioni, comunque importante e difficile da risanare senza un portafogli importante come quello dei magnati americani. -642,3 milioni in cinque stagioni senza mai arrivare al quarto posto significa davvero avere gettato milioni su milioni senza un ritorno economico. Con Gasperini la musica sembra cambiata, anche se la situazione non è ancora migliorata: l'effetto Atalanta si vedrà fra almeno un paio di anni, soprattutto con la possibile entrata in Champions.
I dati
2020-21: -185,3 milioni
2021-22: -219 milioni
2022-23: -102,7 milioni
2023-24: -81,4 milioni
2024-25: -53,9 milioni
Totale: -642,3 milioni