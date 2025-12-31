Focus TMW Juve, Roma e Inter hanno speso più di due miliardi. Eppure mercato bloccato per il Napoli

Milan in positivo da tre anni, Inter da uno, Juventus verso la via della sostenibilità così come la Roma. Il quadro dei fatturati dice che la nostra Serie A ha imparato dai propri errori e sta decidendo di mettere in pari i conti, ma i bianconeri hanno speso quasi un miliardo dal 2017 in poi, la Roma 662 milioni da quando sono arrivati i Friedkin.

Le uniche in positivo sono Atalanta, Lazio e Napoli. I biancocelesti con il mercato estivo bloccato, gli azzurri che sono a saldo zero quest'inverno, i nerazzurri che hanno inserito milioni alla fine del 2024 per investire in infrastrutture altrimenti rischiavano pure loro.

Como, gli Hartono hanno già speso 390 milioni. Fatturato 2025 a -105 milioni

Roma, i conti sono in rossissimo (seppur in miglioramento). -642,3 milioni in cinque anni

Milan, risanamento oramai totale. Ma dal 2018 al 2022 sono stati spesi 515 milioni

Atalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli anni

Il Bologna di Saputo funziona, ma solo negli ultimi tre anni: spesi 200 milioni

Torino, Cairo ha speso 87 milioni in 20 anni. E ora è "disponibilissimo" a vendere

Lazio con il mercato chiuso a giugno. Però Lotito è in positivo di 47 milioni in 20 anni

Napoli, mercato a saldo zero da non credere: +110 milioni in vent'anni di De Laurentiis

Udinese, Pozzo oculato nei trent'anni di gestione. Rossi importanti solo con il Covid

Fiorentina, Commisso ha speso 45 milioni in sei anni. Senza contare il 2025

Juventus, buttato quasi un miliardo di euro da CR7 in poi. -900 milioni in 6 anni