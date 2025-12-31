Focus TMW Como, gli Hartono hanno già speso 390 milioni. Fatturato 2025 a -105 milioni

Quanto costa il Como agli Hartono? Da quando si sono insediati sono già 390 i milioni spesi per far diventare il club quello che è attualmente, cioè una piazza da media Serie A. Certo, il 2025 è stato quello delle spese pazze per rimanere in Serie A, con un -105 che sarebbe un problema per qualsiasi squadra di medio livello, ma non per chi riesce a investire ogni anno senza colpo ferire e, soprattutto, senza intaccare più di tanto un patrimonio personale che vale più di quello di tutti i club del nostro calcio.

La realtà, come per il Manchester City o il Paris Saint Germain, è che il Como può diventare un giocatore globale del calcio. Ma solo investendo tanti soldi: finora gli Hartono hanno deciso di fare le cose "in piccolo", cioè investendo il giusto senza strafare. Rimangono comunque cifre altissime per una città come Como e per un club per cui c'è un investimento adatto alla narrazione del Lago e delle tante personalità che ci vivono. O che passano per viverci. Per non avere il mercato bloccato c'è stato un altissimo inserimento di capitali nelle casse biancoblù.

Investimenti degli Hartono

2020: 2,58 milioni di euro

2021: 7,40 milioni di euro

2022: 9,84 milioni di euro

2023: 23,64 milioni di euro

2024: 45,64 milioni di euro

2025: 47,85 milioni di euro

Investimenti da 134 milioni nel 2025 e 69 fra luglio e ottobre

Fatturato 2025: -105 milioni