Joao Mario-Alberto Costa, l'affare l'ha fatto Farioli. E ora la Juve cerca un terzino

In due mesi di Luciano Spalletti il terzino portoghese Joao Mario non ha praticamente mai visto il campo. Subentrato al 90esimo dell'ultima sfida di campionato contro il Pisa, l'ex calciatore del Porto era rimasto in panchina nelle sei precedenti partite di Serie A e nelle ultime quattro di Champions League. Fino a questo momento ha collezionato poco meno di 400 minuti suddivisi in dodici presenze, quasi tutte collezionate quando c'era ancora Igor Tudor come allenatore.

McKennie o Cambiaso, queste le soluzioni adottate dal tecnico di Certaldo per il ruolo di esterno destro. Per una zona di campo che la Juventus conta di rinforzare già a gennaio. Nel mirino ci sono Belghali dell'Hellas Verona e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, il sogno è quel Marco Palestra attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta.

Contatti e sondaggi certificano comunque la necessità della Juventus di muoversi in quella zona di campo. E Joao Mario? Cinque mesi dopo il suo arrivo dal Porto, il calciatore classe 2000 è già in uscita. In estate fu acquistato per 11.4 milioni di euro, ma al club lusitano fu parallelamente ceduto Alberto Costa per circa 15 milioni di euro. A conti fatti, l'affare l'ha fatto Farioli dato che quest'ultimo sta stabilmente giocando nell'undici della squadra prima in classifica nel campionato portoghese: 22 presenze, sei assist e circa 1400 minuti giocati.

Per Joao Mario a questo punto non resta che trovare un'altra soluzione con la Juventus che per evitare una minusvalenza dovrà cederlo a una cifra non inferiore agli otto-nove milioni di euro. Visto lo scarso rendimento, però, non è da escludere il prestito in un club capace di dargli maggiore spazio: in Serie A sono diversi i club medio-piccoli che cercano proprio un terzino destro per la seconda parte di stagione.