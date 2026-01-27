Il Parma guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Contatti per Deman
Il Parma guarda in Germania per il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky i ducali hanno messo gli occhi su Olivier Deman, terzino sinistro in forza al Werder Brema. Avviati i primi contatti con gli anseatici per provare a prendere il nazionale belga, 25 anni, in prestito con diritto di riscatto.
