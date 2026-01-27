De Zerbi nel mirino della stampa francese? Still riflette: "Credo ci sia un altro ostacolo"

Dopo la bella vittoria contro il Lens (3-1) nel big match della 19ª giornata di Ligue 1, l'Olympique Marsiglia ha riaperto ufficialmente la corsa al titolo. Terzo in classifica alle spalle dei Sang et Or e del PSG, i Phoceens sono a 5 lunghezze dal secondo posto e a -7 dalla cima. Roberto De Zerbi, allenatore dell'OM, tuttavia è insorto contro i giornalisti, accusando la stampa di essere stato ingiustamente preso di mira. In particolare a causa della sua nazionalità.

Eppure Will Still, allenatore inglese che ha militato in Ligue 1 sulle panchine di Reims e Lens tra l'altro, non condivide del tutto l'opinione del tecnico bresciano. "Credo che il vero ostacolo per lui sia la barriera linguistica. Personalmente non ho mai avuto grossi problemi", ha commentato l'allenatore nel programma 'Rothen s'enflamme' su RMC Sport. Passando poi ad analizzare i suoi trascorsi nel calcio francese, a tu per tu con l'opinione pubblica: "So che, essendo belga e inglese, gli stereotipi e i pregiudizi si sprecano. Ma penso che restando se stessi, comportandosi in modo normale, ci sia il modo di aggirare questo aspetto. La stampa non è mai facile, mai semplice. Specialmente in un club come il Marsiglia, con tutta la pressione che ne deriva".

Infine, ha concluso sulla questione: "La stampa fa parte del nostro mestiere. È semplice gestirla? No. Vorremmo tutti farne a meno a volte? Sì, assolutamente. (...) Quando dico che se ne farebbe volentieri a meno, intendo quando perdi 4-1 in casa contro l'Auxerre dover andare a spiegare le cose scotta un po' di più. Ma sai che la stampa fa parte del gioco".