Torino, anche l'Espanyol si inserisce nella corsa a Ngonge

Anche l'Espanyol su Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato da Sky si lavora per trovare l'intesa non solo con il Torino, ma anche col Napoli che è titolare del suo cartellino.

Ricordiamo che nelle ultime ore si sta facendo concreto l'interessamento del Porto. La proposta può essere di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, seppur difficili. La valutazione dell'affare è intorno ai 15 milioni di euro e la società granata, nonostante in estate Marco Baroni abbia insistito per averlo, ha aperto alla possibilità di risolvere il prestito visto che il giocatore fin qui non s'è mostrato all'altezza delle aspettative estive.

Un'altra possibilità di cui s'è discusso per Ngonge nelle ultime ore riguarda un trasferimento alla Lazio, il suo passaggio nella Capitale in uno scambio di prestiti che riguarderebbe anche l'olandese Tijjani Noslin.